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消息称苹果 Apple Watch Series 8 将有三种表壳尺寸：比 Series 7 更大的显示屏

2021/10/13 8:09:26 来源：IT之家 作者：在水 责编：在水
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IT之家 10 月 13 日消息，据 MacRumors 报道，近期显示屏分析师 Ross Young 称，明年的苹果 Apple Watch Series 8 可能会有三种尺寸。在 Twitter 上，Ross Young 说，“如果明年有三种尺寸，大家到时候不要感到惊讶”。

Ross Young 没有提供这三种尺寸的具体细节，但他问用户是否希望看到“更大的显示屏”，因此推测第三种尺寸将是比目前提供的更大表壳的 Apple Watch。

IT之家获悉，苹果公司在 2021 年对 Apple Watch Series 7 的设计进行了小幅修改，它有 41 毫米和 45 毫米的表壳可供选择。之前的 Apple Watch 型号有 38 毫米、40 毫米、42 毫米和 44 毫米尺寸，表壳增加的同时，边框也窄了，显示屏尺寸也大了。

这是我们第一次听说 Apple Watch Series 8 可能有两种以上的尺寸，目前还不清楚苹果将提供什么样的新尺寸。

爆料称，Apple Watch Series 8 可能新增“坚固外壳”的选项，针对运动员、徒步旅行者和其他在比日常佩戴更极端的条件下使用手表的用户，此外，它可能会有温度传感器。其他已经酝酿了一段时间的健康传感器也有可能出现，比如支持糖尿病患者的血糖监测。

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关键词：Apple Watch苹果手表Apple Watch Series 8

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