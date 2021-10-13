《英雄联盟》宣布停用“所有人聊天”功能

IT之家 10 月 13 日消息，昨日晚间，《英雄联盟》官方发布公告，宣布停用“所有人聊天”功能。

《英雄联盟》官方在公告中指出，2021 年，其对行为系统的主要关注点都与对局有关，如挂机和送人头等行为，但其同时还发现，言语不当的行为今年也有所增加，并正准备进行多项调整。而其中一项直接改动即将在补丁 11.21 中与玩家见面，那就是在匹配队列中停用“所有人聊天”功能。

IT之家了解到，公告称，“所有人聊天”是唯一一项被停用的功能。敌人仍可以听到你的声音、看到你的表情和英雄成就 (除非被静音)，以及刷个不停的 CTRL+1/2/3/4。游戏结束画面中仍可以进行跨队聊天。队友仍可以在队伍聊天中沟通合作。

此外，虽然“所有人聊天”可以支持队伍之间有趣的社交互动，或是善意的打趣，但目前负面互动的数量要多于正面互动。《英雄联盟》将借助言语不当举报和惩罚率，以及调查问卷和来自玩家的直接反馈，对这项改动的影响进行评估。

《英雄联盟》官方坦言，队伍聊天中也会出现不当言语，因此停用“所有人聊天”并不能让这种现象彻底消失。但队伍聊天也是帮助队友们合作的重要功能，所以哪怕有时会带来负面体验，它的潜在价值也要高得多。

《英雄联盟》官方表示，“我们知道，那些只是想抱怨对面的皮肤、或是邀请他们去男爵那里跳支舞的玩家，可能会感到很不爽。但我们认为这次改动能够有效减少‘所有人聊天’给对局带来的负面体验，因此是值得的。”