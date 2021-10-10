AMD 下一代 Ryzen 6000 系列笔记本将提供 USB 4 支持

IT之家 10 月 10 日消息 据 Phoronix 报道，由 AMD 开源的 Linux 显卡驱动工程师发布的最新系列是关于下一代 AMD 硬件的 USB4 通道 DP 支持的补丁，这意味着支持 AMD 下一代 Ryzen 6000 系列笔记本等移动平台处理器也将支持 USB 4 规范。

据称，USB4 规范允许 DisplayPort 1.4 (以及 DisplayPort 2.0 Alternate Mode)，而这个新的 AMD GPU 驱动程序的工作便是关于处理通过 USB4 传输的 DP 数据。

IT之家了解到，目前 AMD 锐龙 5000 系列并不支持 USB4，但有传言说 AMD Ryzen 6000 系列“Rembrandt”处理器可支持 USB4。

据悉，在这些补丁中，其中一个提到了“Yellow Carp”，据称这是新一代伦勃朗（Rembrandt）系列的 Linux 代码。因此，对于下一代 AMD 笔记本电脑，大概率会像桌面端预期的那样提供 USB4 标准支持。

AMD 从今年夏天就开始公开支持 Yellow Carp，而他们现在已经开始将新一代产品的功能拓展到其他方面，例如 USB4 DisplayPort 隧道。