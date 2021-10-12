荣耀宣告与谷歌恢复合作，海外新机已获 GMS 授权

IT之家 10 月 12 日消息 昨日晚间，荣耀在海外官方社交平台宣布，目前荣耀确认已恢复与谷歌的合作，而且最新的荣耀 50 系列海外机型也将预装 Google Mobile Services（GMS）。

谷歌移动服务（GMS）是 AOSP 与 Android 之间的主要区别之处，当一款机型运行了兼容 Android 的系统并取得谷歌授权之后即可使用 GMS（主要包括 Google Map、GMAIL、YouTube、Chrome、Google Play 等）服务，对于海外的安卓生态有重要意义。

值得一提的是，荣耀在今年年初对外宣称正在与谷歌进行谈判，并希望恢复与谷歌的合作关系。而随着荣耀独立，几个月前有消息称荣耀已在接受 Google 的安全审查和兼容性测试。

IT之家了解到，荣耀终端有限公司 CEO 赵明此前宣布荣耀国内市场份额已经达到 16.2%，即将重回曾经的巅峰时期。据悉，在今年 8 月，这一数字仅为 14.6%，甚至此前一度降至 3%。

赵明还表示，荣耀在海外经过了比国内更长的缺货时间，但目前荣耀已在全球 50 多个国家逐步恢复了业务的运作，未来会有更多的产品上市，手机和平板也会支持谷歌的 GMS 的服务。