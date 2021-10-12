谷歌借鉴苹果胜诉策略：指控 Epic 违反合同、令用户面临危险

北京时间 10 月 12 日消息，上月，苹果公司在与《堡垒之夜》开发商 Epic Games 的反垄断诉讼中赢得了一场大胜。现在，谷歌公司借鉴了苹果的胜诉策略，指控 Epic 违反了开发者合同，伤害了公司，令用户处于危险境地。

▲ 《堡垒之夜》引发 Epic 与谷歌纠纷

美国联邦法官伊冯・刚萨雷斯・罗杰斯 (Yvonne Gonzalez Rogers) 上月在其 185 页的判决书中认同了苹果的主张，即 Epic 以违反 App Store 规则的方式激活了隐藏在 iOS 版《堡垒之夜》游戏中的代码，这违反了它与苹果签署的开发者合同。

谷歌迅速学习了苹果的辩护策略。周一，谷歌在其提交的 43 页法庭文件中讲述了 Epic 是如何在去年激活 Android 版《堡垒之夜》游戏中类似代码的，指控 Epic 违反了合同约定的规则，导致《堡垒之夜》被 Google Play 下架。谷歌称，Epic 随后发动了一场旨在诋毁和伤害谷歌的公关运动，分散外界对于它违反合同的注意力。

谷歌发言人还进一步辩称，Epic 与谷歌达成了一项法律协议，但是它从未打算遵守，其行为让自家用户处于危险境地，伤害了谷歌，值得法院对受害者展开救济。

Epic 与谷歌、苹果的诉讼始于去年。当时，Epic 在其《堡垒之夜》游戏内对用户购买商品进行收费，绕过谷歌和苹果的应用内支付系统，避免被两家公司抽成。谷歌在法庭文件中称，Epic 故意谋划违反开发者协议条款，目的是不向谷歌支付一分钱。Epic 在与苹果的反垄断诉讼中承认，作为其法律策略的一部分，它策划了一场公关运动来对抗 App Store 规则。

Epic 尚未置评。