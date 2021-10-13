消息称 16 万元的特斯拉廉价车后年上市：采用磷酸铁锂电池，还要搭载 FSD

10 月 13 日消息，据外媒 Electrek 报道，特斯拉在上月放出了更多关于此前提到的廉价车型的最新消息。

此前，外界均以 Model 2 来作为这款廉价车型的代号，但马斯克在不久前的特斯拉年度股东大会上已经正式声明这款车大概率不会以 Model 2 命名，但具体并未确定。

据悉，这款车的定价将降到 2.5 万美元（约合人民币 16 万元）的价位，如果能真正量产，这将会是特斯拉面向市场的最实惠的一款车。马斯克表示特斯拉可能会于 2023 年生产这款车型。

▲ 此前放出的廉价车型设计样图

此前其实早有传言称特斯拉的中国研发中心已经完成这款车型的样机并打算在今年年底开始海外试产。但鉴于目前芯片短缺以及各种供应链压力，特斯拉的许多新车已经确定推迟量产；因此究竟这款史上最低价的特斯拉车型是否能够真正投入市场，还有待商榷。

但不可否认的是，如果特斯拉真正把这款廉价车型推向市场，入门级的价位带来的性价比也许将会为特斯拉赢得更多慕名而来的消费者。

一、中高档车长期目标 3.5 万美元 2023 年或出廉价车模型

外界普遍认为，量产 2.5 万美元（约合人民币 16 万元）价位的车型，对于特斯拉来说似乎只是一张空头支票。毕竟连马斯克也曾公开表示，特斯拉可能不会生产低于 3.5 万（约合人民币 22.6 万元）美元的电动汽车。

但事实上，特斯拉的 Model 3 也以 3.5 万美元（约合人民币 22.6 万元）的价格获得了一个巨大的卖点。此前特斯拉的标准续航版本的 Model 3 的标价确实曾降到 3.5 万美元（约合人民币 22.6 万元）。但目前因为受到了芯片等供应链短缺问题的影响，Model 3 目前的价格有所上涨。当前 Model 3 标准续航版本在特斯拉美国官网的建议零售价为 41990 美元（约合人民币 27.1 万元），并且没有任何折扣。

▲ 特斯拉美国官网截图

2020 年，马斯克本人曾戏称，这款价值 2.5 万美元（约合人民币 16 万元）的特斯拉新车的模型将在三年内完成。但目前特斯拉方面并未提供任何实际效果图以及具体定价，所以并没有更多可以敲定的信息。

二、将建上海研发中心 或采用无方向盘设计

今年年初，已经有报道称特斯拉正在上海建立一个研发中心，负责为中国市场开发这款价值 2.5 万美元（约合人民币 16 万元）的电动汽车。

此前特斯拉发布了一款小型电动掀背车的设计图，外界纷纷猜测这也许是即将推出的廉价电动汽车型的一个设计方向。

▲ 特斯拉放出的电动掀背车样图

除此之外，特斯拉还提供了一个听起来更加天马行空的方案 —— 一款没有踏板或方向盘的车型。而这很有可能应用到这款廉价车型中。

虽然这个设计元素让人感觉更像是一个噱头，但特斯拉在两年前确实分享了一张没有方向盘和踏板的车辆的图片，并声称其目标是在两年内发布一款类似的完全不依靠手动来控制的车辆。

▲ 特斯拉放出的一款没有方向盘和踏板的车型图

三、4680 电池成本可降 50% 传言称廉价车型亦搭载 FSD

电池成本可能是特斯拉能否真正推出一款价格低至 2.5 万美元（约合人民币 16 万元）的新车的关键。

马斯克去年在宣布特斯拉将推出一款售价为 2.5 万美元（约合人民币 16 万元）的新车时，曾经表示可以通过特斯拉的新电池来降低成本以实现这一价格目标。据悉，正极材料为磷酸铁锂的 4680 大电池可以将成本降低至 50% 左右。

▲ 特斯拉 4680 电池的相关信息

如果电池成本不能降下来的话，的确很难想象特斯拉怎样才能实现这一价格目标。毕竟按照当下的情况，除了 Model 3 偶尔因价格波动会稍稍降价之外，特斯拉现有的几乎所有车型的价格都不低于 4 万（约合人民币 25.8 万元）美元。

马斯克之前曾表示，尽管售价目标定在了 2.5 万（约合人民币 16 万元）美元，但这款车型依旧会搭载 FSD 软件，并且续航里程预计会达到 300 公里以上。

结语：2.5 万美元的廉价车型短期内难以推出

尽管马斯克对特斯拉推出新车一直是自信满满，但这款 16 万元的廉价车直到现在为止，也仅仅只是纸上谈兵，毕竟它的前面还排着不少新车等着量产。

不久前的特斯拉年度股东大会上，马斯克在回应新车何时量产的问题时也曾表示，现在的供应链压力非常大，早前已经预热很久的 Cybertruck 和 Semi 两款电动卡车，最早也得等到明年才能量产。

因此，短期内能够看到这款堪称市场最低价的特斯拉廉价车也许还需要更多的时间。