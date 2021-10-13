特斯拉联合创始人：别盲目制定电动化时间表，要看供应链能否跟得上

北京时间 10 月 13 日晚间消息，据报道，特斯拉联合创始人、首席技术官 JB・施特劳贝尔（JB Straubel）日前发出警告，称许多汽车制造商都制定了实现“全电动化”的时间表，但在供应链问题上，这些厂商一定要好好规划，否则将难以实现其目标。

施特劳贝尔赞扬了那些“正在制定时间表以实现电动化”的所有汽车制造商，包括到 2030 年实现该目标的梅赛德斯-奔驰，到 2035 年实现的通用汽车。但同时，他也质疑这些制造商是否真的研究过实现这一目标需要做些什么。

施特劳贝尔说：“如此多的 OEM 制造商（汽车制造商）、国家、工厂和客户都涌入电动汽车领域，并宣布在未来十年或二十年内实现全电动；但我认为，要实现其目标，供应链要确保到什么程度（甚至要追溯到矿山），他们并没有完全计算清楚。”

施特劳贝尔还补充说：“他们都在说，将向电动汽车过度。但我认为，我们将在这方面经历一段非常痛苦的时期。不仅仅是电池短缺的问题，它将波及整个供应链。可能会出现镍短缺、阴极短缺，也许有一天会出现隔离器短缺。”

当然，这并不意味着，我们必须放慢过渡的速度；但要建立支持过渡的供应链，还需要做很多工作。

施特劳贝尔说：“在让世界脱碳方面，我们的速度再快也不为过。但我们要意识到，这是一件很复杂的事情，还有很长的路要走。”