macOS 12 Monterey 之后，苹果 Safari 15.1 Beta 面向 macOS Big Sur/Catalina 发布

IT之家 10 月 2 日消息 据 MacRumors 报道，苹果周四晚些时候向开发者发布了用于 macOS Big Sur 和 macOS Catalina 的 Safari 15.1 Beta，以供测试。Safari 15.1 Beta 也包括在本周早些时候发布的 macOS 12 Monterey Beta 8 测试版中。

Safari 15.1 Beta 的发布说明在很大程度上类似 Safari 15 的初始版本，但在测试中，该测试版似乎修复了一个问题，即把 YouTube 页面加入书签会导致浏览器崩溃的问题。苹果可能会在 Safari 15.1 面向公众发布时实施更多的错误 Bug 修复，但浏览器在重新打开时显示旧标签的问题似乎还没有被修复。

Safari 15.1 Beta 可以在登录后从苹果开发者网站的更多下载页面上下载。据苹果称，为了安装该测试版，开发者必须运行最新版本的 macOS Big Sur 或 macOS Catalina。

IT之家获悉，Safari 15 的特点是重新设计的标签，具有更圆润和更明确的外观，更快的性能，改进的安全性，以及更多。该浏览器更新将在今年晚些时候发布，预装在 macOS Monterey 上，苹果还将该浏览器提供给 macOS Big Sur 和 macOS Catalina 用户。