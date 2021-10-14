欧盟拟强迫在 App Store 外安装应用，苹果驳斥：iOS 比安卓更安全，是因为不允许侧载 App

IT之家 10 月 14 日消息，据 MacRumors 报道，为了回应欧盟委员会提议的《数字市场法案》—— 该法案可能迫使欧洲的 iPhone 侧载 App—— 苹果公司分享了一份深度文件，强调了侧载的安全和隐私风险。侧载是指在 App Store 之外安装应用程序，如从网站或第三方应用程序商店下载。

苹果公司的文件题为《为数以百万计的应用程序建立一个可信的生态系统》，其中指出，“移动恶意软件和由此产生的安全和隐私威胁越来越普遍，而且主要存在于允许侧载的平台上”。例如，苹果引用了诺基亚 2019 年和 2020 年的威胁情报报告，发现安卓设备的恶意软件感染率“估计是 iPhone 的 15 到 47 倍”。

“安卓智能手机是最常见的移动恶意软件目标，最近恶意软件的感染率是 iPhone 的 15 至 47 倍。一项研究发现，98% 的移动恶意软件针对安卓设备。这与侧向加载密切相关。以 2018 年为例，在安卓官方应用商店 Google Play 之外安装应用的安卓设备，受到潜在有害应用影响的可能性是不安装的 8 倍。”

另一方面，苹果公司声称，iOS 上的恶意软件很少，并说该平台上的许多攻击是“目标狭窄的攻击”。苹果补充说，“专家普遍认为，与安卓相比，iOS 更安全，部分原因是苹果不支持侧载”。

IT之家获悉，苹果公司说，如果它被迫允许侧载，用户将受到更多恶意应用程序的影响，而且在他们将应用程序下载到设备上之后，对它们的控制也会减少。苹果补充说，一些拟议的侧载立法还将强制取消对第三方访问专有硬件元件和非公开操作系统功能的保护，从而给用户带来安全和隐私风险。

苹果公司补充说，如果要求侧载，甚至那些不希望侧载和只喜欢从 App Store 下载应用的用户也会受到伤害，因为一些用户可能别无选择地侧载因工作、学习或其他必要原因而需要的应用。此外，苹果公司表示，犯罪分子可能会通过模仿 App Store 的外观，或通过宣传免费或独家功能来欺骗用户进行侧载。

苹果在 6 月份分享的一份类似文件中提到了许多这些论点。苹果公司 CEO 蒂姆-库克此前声称，侧载应用程序“将破坏 iPhone 的安全性”和“我们在 App Store 中建立的许多隐私措施”。

苹果的文件继续提供了影响安卓等移动平台的常见恶意软件的例子，并提出了更多反对侧载的论点。

苹果公司在其 App Store 应用商店方面面临着越来越多的审查，该商店仍然是在 iPhone 和 iPad 上安装应用程序的唯一场所，不包括已经越狱的设备。《堡垒之夜》开发商 Epic Games 去年起诉苹果公司的反竞争行为，但它没有成功地让法院迫使苹果公司允许第三方应用程序商店在 iOS 上运行。