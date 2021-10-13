Win11 下 AMD 处理器性能缩水，补丁将于 10 月 19 日推出

IT之家 10 月 13 日消息，微软 Windows 11 发布后，部分使用 AMD 锐龙处理器的用户发现电脑的性能有明显下降，最高降幅可达 15%。造成这一问题的原因有两个：其一是 L3 缓存延迟的问题，其二是 UEFI CPPC2 协处理器性能控制配置的问题。据外媒 Wccftech 消息，AMD 和微软均表示将于本月推出补丁，解决这一 Bug。

AMD 称，Win11 下处理器 L3 缓存延迟增加的故障，重点影响到对于内存子系统访问时间敏感的应用程序，影响性能的幅度通常在 3-5%，但是对于电竞游戏的影响可达 10-15%。为了解决这一 Bug，微软将于 10 月 19 日推出修复补丁。

关于 UEFI CPPC 的问题，也已经得到解决。AMD 将于 10 月 21 日发布 GA 版本驱动程序，修复这一 Bug，不过官方表示，OEM 客户可以在这之前直接向 AMD 请求新驱动，能够解决 AMD 桌面或移动锐龙处理器在运行 Windows 11 遇到的大部分问题。

据IT之家此前报道，微软 Win11 在推出后，部分用户的系统默认开启了“基于虚拟化的安全性”VBS 功能，会导致电脑整体性能下降明显，最多降幅可达 30%。该功能尽管为了安全而设计，但是对性能敏感的用户可以手动关闭。需要注意的是，这项功能在 Win10 系统中也存在，依赖主板以及处理器的虚拟化功能才可以开启。