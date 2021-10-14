亚马逊印度公司被指抄袭和推广自有品牌仿制品

北京时间 10 月 14 日早间消息，据报道，亚马逊被指通过“系统的措施”，在印度仿制其他公司的产品，并利用搜索结果来推广这些仿制品。

路透社获得了与此有关的数千页内部文件，包括详细介绍这些做法的电子邮件和商业计划。

据悉，印度的一个亚马逊自有品牌团队使用来自该国亚马逊市场的数据，来查找和定位商品并开发仿制品。他们的目标是找到“参考”或“基准”商品并仿制它们。2016 年的一份文件详细介绍了专为印度市场量身定制的亚马逊 Solimo 品牌的相关计划，其目的是“使用来自 Amazon.in 的信息来开发产品，然后利用 Amazon.in 平台向我们的客户推销这些产品。”

该文件指出，亚马逊自有品牌团队希望与基准产品制造商建立合作伙伴关系，原因是被仿企业使用了“影响产品最终质量的独特工艺”，所以该团队想要从制造商那里获得相关信息，并在自己的仿制品中使用所谓的“部落知识”，从而“使我们的参考产品达到完全相同的质量”。

该文件称，在进行仿制后，该公司使用一种名为“搜索种子”的方法操纵搜索结果，以便 AmazonBasics 和 Solimo 等自有品牌的产品能在页面顶部附近弹出。根据该文件，该公司还在 PC、移动设备和手机 App 上积极使用一种名为“搜索火花”的技术，专门在“所有产品搜索”和“品类搜索”的相关客户搜索中推广 Solimo 产品。这里所谓的“火花”指的是放置在搜索结果上方的横幅。

亚马逊发言人在声明中说：“由于路透社没有与我们分享这些文件或其出处，我们无法确认所述信息和声明的真实性或其他方面。我们认为这些说法与事实不符或没有事实根据。”

这位发言人补充说：“亚马逊仅在总体层面上根据客户偏好识别选择差距，并与所有卖家共享这些信息。亚马逊的政策严格禁止为了任何卖家（包括自有品牌卖家）的利益而使用或共享针对特定买家的非公开数据。该政策统一适用于我们公司的所有员工 —— 我们的内部团队定期接受相关培训，我们会彻底调查有关员工违反本政策的任何报告。”

这绝非第一次有媒体报道亚马逊涉嫌抄袭其他公司的产品。多年来，该公司一直被控仿造 Instant Pot 压力锅、Allbirds 运动鞋和 Peak Design 相机包等诸多产品。2020 年的一篇调查报道也表明，亚马逊对其平台上的第三方产品销售数据进行研究，为自有商品的设计和定价提供信息。

印度、美国和欧洲的监管机构都已经针对亚马逊涉嫌反竞争行为展开调查。路透社指出，印度正在调查该公司是否通过不公平手段推广自有品牌商品。