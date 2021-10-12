亚马逊调整居家办公政策：将让团队主管决定居家办公频率

北京时间 10 月 12 日早间消息，亚马逊将允许员工更加灵活地选择居家办公，哪怕是在其办公室明年开始重新开放以后也是一样。

亚马逊 CEO 安迪・贾西（Andy Jassy）在周一向公司员工发出的备忘录中表示，该公司将让各个团队的主管自行决定员工在办公室工作的频率。

“我们预计，将有团队继续采用主要以远程形式办公的模式，其他一些团队将采用远程办公和办公室上班相结合的形式，还有一些团队则将认为，让团队成员主要在办公室工作对客户最有利。”贾西在备忘录中写道。“我们特意不规定有多少天或哪几天（可以远程办公）—— 这将由团队主管与其高级领导和团队共同决定。”

亚马逊拒绝透露其团队主管级别的员工人数。

此举意味着，亚马逊对其早先的重返工作岗位计划作出了改变。亚马逊曾在此前表示，预计大多数企业雇员将从 2022 年 1 月 3 日开始重返办公室上班，当时该公司设定的基准是每周三天在办公室工作，也就是员工可以选择每周最多两天远程工作。

贾西表示，亚马逊发现，不能在整个公司的层面上以“一刀切”的方法来决定居家办公的频率。亚马逊目前在全球范围内拥有 130 万名员工，其中数十万人为企业雇员。

作为这项政策变化的一部分内容，亚马逊还将允许企业雇员选择每年最多 4 周的完全远程工作，无论他们在哪个城市上班。

虽然亚马逊将在向居家办公方面给予员工更大的回旋余地，但贾西表示，预计大多数员工都将与其团队保持足够近的距离，以便“可以在接到通知后的一天内前往办公室开会”。

除了亚马逊以外，其他一些科技巨头也已经开始更多地支持远程办公。今年 9 月，微软无限期推迟了员工重返办公室上班的计划，而 Facebook 和谷歌也预计，一部分员工将继续居家办公，前提是其工作可以远程完成。

更有甚者，Twitter 在去年向其员工表示，如果愿意的话，他们可以“永远”在家工作。

《蓝色起源陷入人才流失困境，因 CEO 要求所有员工重返办公室工作》