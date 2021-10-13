22 年前美媒预测亚马逊失败，配图是炸弹，贝索斯发推文调侃

北京时间 10 月 13 日早间消息，最近亚马逊创始人贝索斯分享一篇 22 年前的文章，这篇文章出自《巴伦周刊》，它预测说亚马逊注定会失败。

《巴伦周刊》在封面上印下“Amazon.Bomb”标题，配图是一枚炸弹，炸弹中是贝索斯的头像。《巴伦周刊》认为亚马逊就像准备爆炸的炸弹，公司注定会失败。

贝索斯将杂志封面发到 Twitter，还配上文字说：“要学会倾听，保持开放，但不要让任何人来告诉你你是谁。”

在《巴伦周刊》发表文章时，亚马逊股价正处于剧烈下跌之中，到 1999 年 5 月底跌至 60 美元以下，之前一个月为 105 美元。2000 年网络泡沫破灭之后亚马逊再次遭受重击。

文章认为亚马逊只是众多中间商的一个，它无法直接与 B2C 企业竞争，比如索尼和戴尔；亚马逊股价波动剧烈是一个证明，告诉我们它无法改变美国的零售格局。

针对贝索斯的言论《巴伦周刊》也有回应，它说 1999 年时亚马逊股价继续下跌，到了 2001 年跌到 10 美元以下，相比之前的最高值蒸发 90%。不过新文章也肯定了亚马逊的成绩，说它成了电子商务和云计算的先锋。现在亚马逊的市值为 1.65 万亿美元，在美国只有 5 家企业的市值达到 1 万亿美元。