苹果 Apple Watch Series 7 代去掉诊断接口，成为“全无线”产品

10 月 14 日上午消息，Apple Watch 7 代成了一款“全无线”产品，它的机身各处都没有任何有线接口，数据传输完全通过无线方式进行。

▲ Apple Watch 7 代之前的产品在这有个小盖子，打开可以见到诊断接口

昨晚，各家媒体陆续放出 Apple Watch 7 代手表评测，这款产品相比上代明显改进是屏幕大了，充电快了。还有一个极不容易发现的地方是，藏在表带接口里的触点没有了，FCC（美国联邦通信委员会）文件显示 Apple Watch Series 7 配备了一个新模块，可实现 60.5GHz 无线数据传输。

此模块未在苹果官网做任何介绍，仅供 Apple 内部使用。

之前几代 Apple Watch 都会在表带接口处藏一个小盖子，打开后有几个触点，那是手表的诊断端口，苹果内部有专用的维修线缆，用于刷机等操作。

Apple Watch Series 7 型号上没了诊断接口，可能解释了添加 60.5GHz 无线数据传输模块的原因。FCC 文件表明，该模块仅在 Apple Watch 放置在具有相应的专有磁性底座上时才会激活。

另外值得注意的是，Series 7 型号具有 IP6X 级防尘功能，因此移除诊断接口可能在某种程度上对此有所帮助。

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