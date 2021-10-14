苹果悄悄地延长了 AirPods Pro 维修计划，以解决爆裂声/降噪问题

IT之家 10 月 14 日消息，早在 2020 年 10 月，苹果就推出了一项服务计划来解决 AirPods Pro 可能出现的问题，例如静电噪音、噼啪声或主动降噪问题。

当时，苹果表示该计划将在“AirPods Pro”售后的两年内提供服务，现在似乎三年内购买的用户均可享受服务。

据悉，苹果现已经推出该计划，并在 10 月初悄悄更新了支持文档，该计划将涵盖受影响的“AirPods Pro”，为期三年，比最初的两年有所延长。

也就是说，如果出现上述问题，而恰好你是在 2019 年推出时购买 AirPods 的客户现在也可以享受到保修服务，而那些在 2020 年 10 月修复版本发布之前购买的客户可以在 2023 年之前获得维修服务。

需要维修的故障 AirPods Pro 会出现以下问题：

受影响的 AirPods Pro 可能会出现以下一种或多种状况：

发出爆裂声或静电噪音，并在嘈杂环境中、运动时或通话时增大

主动降噪功能无法正常工作，出现例如缺失低音效果，或背景音（如街道噪音或飞机噪音）增大等情况

如果 AirPods Pro 出现问题，你可以将其送到授权服务提供商处检修。

当然，在提供任何服务之前，苹果技术人员都会先检查您的 AirPods Pro，以验证您的设备是否符合这项计划的条件。确认出现问题的 AirPods Pro（左侧、右侧或两侧耳机）将会被更换。AirPods Pro 充电盒未受影响，将不会进行更换。

IT之家提醒，该计划仅适用于 AirPods Pro，不适用于 AirPods 或 AirPods Max。