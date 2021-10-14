宏碁发布掠夺者 Orion 7000 台式机，搭载英特尔 12 代处理器

IT之家10 月 14 日消息 宏碁今日发布了全新的掠夺者 Orion 7000，成为首批搭载英特尔第 12 代酷睿处理器的台式机。

英特尔 12 代酷睿 Alder Lake 桌面平台会为用户提供更多性能，英特尔在 Alder Lake 平台中首次引入了全新的非对称核心概念，支持 PCIe 5.0、DDR5 等新特性。它拥有更多的缓存和全新的芯片布局，可以让处理器的性能核心和效率核心更好地分配工作负荷。虽然宏碁尚未提供英特尔 12 代处理器可以选择的具体范围（例如酷睿 i5、酷睿 i7、酷睿 i9），但该公司已经明确表示他们将使用可以超频的无锁版处理器。

宏碁掠夺者 Orion 7000 的其他配置也同样强大，支持最高 64GB DDR5-4000 内存，以及 24G GDDR6X RTX 3090 显卡，还具备一系列的存储选项（包括固态硬盘和机械硬盘），内置 Wi-Fi 6E 和 10 个 USB 接口（包括 Type-A 和 Type-C）。

同样，掠夺者 Orion 7000 还具备一些有趣的小细节，如机箱采用免工具拆解设计，在机箱顶部加入了一个可热插拔的 2.5 英寸 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口硬盘插槽，以及内置一个 AIO 一体水冷，并在其散热风扇中使用特殊的陶瓷轴承。对于喜欢 RGB 的用户，宏碁全新 120mm、140mm 的 Frost Blade 2.0 风扇具有 ARGB 灯效，可供用户随意调节。

IT之家了解到，掠夺者 Orion 7000 在欧洲的售价为 2199 欧元（约合 16390 元人民币）起，将于明年第一季度在中国发售，明年第二季度在美国发售。

宏碁同时还发布了掠夺者电竞桌，它附带有一个杯架，一个耳机支架，以及一个 55 英寸的碳纤维桌面，桌面可放置一张巨型的掠夺者鼠标垫。宏碁还发布了两款不同的游戏投影仪，分别是分辨率高达 4K，且有可变刷新率的 LED 投影仪 GD711，而另一款采用灯泡的 GM712，可以输出最高 3600 流明的亮度。

对于非游戏用户，宏碁还发布了以 Chromebook Spin 514 为首的四款新 Chromebook，拓宽了主打环保笔记本和显示器的 Vero 系列的产品线，以及大量的商务笔记本新品，包括新的 Enduro 和 TravelMate 笔记本，并在表面采用抗微生物银离子进行处理。