护航电池量产和占据产业链顶端，特斯拉与矿企签署 4.2 万吨镍矿采购协议

北京时间 10 月 14 日消息，据国外媒体报道，为保证电动汽车核心部件电池的供应安全，特别是确保当前特斯拉大规模投产 4680 电池芯的计划顺利实施，特斯拉采取了与供应链源头矿产企业进行合作的方式，在周三（当地时间 10 月 13 日）特斯拉的“战略”又向前迈进了一大步，法属新喀里多尼亚矿业公司 Prony Resources 宣布，特斯拉已经同意在数年时间内向其采购 4.2 万吨镍矿。

据悉，镍是特斯拉生产高能电池（比如 4680 电池芯）所必须的核心原材料。目前，特斯拉正在其位于加州弗里蒙特的加藤路工厂展开 4680 电池芯的试生产。Prony Resources 公司在一份声明中表示，其目标是到 2024 年生产出 4.4 万吨镍矿，这相当于在其所预计的 2021 年产量基础上翻了一倍。Prony Resources 首席执行官安东尼・博力耶证实，特斯拉已经成为该公司迄今为止的最大客户。

尽管并未说明 Prony Resources 与特斯拉交易的细节内容，但他宣称特斯拉将采购 4.2 万吨的镍矿，而这一数字还有可能发生调整。有趣的是，特斯拉与 Prony Resources 在此次达成镍矿采购交易之前就彼此互有关联，特斯拉曾经担任 Prony Resources 制定产品和可持续标准的顾问企业。

值得一提的是，Prony Resources 并非是特斯拉唯一的镍矿供应商。今年早些时候，特斯拉与必和必拓在澳大利亚的运营企业签署了镍矿采购协议。鉴于当前各行各业因为缺芯造成的产能不足和市场供应安全风险加大，特斯拉为了护航其电池量产和产业链的榜首位置，不得不在未来几年内未雨绸缪，不仅仅是在电动汽车方面扩大市场，还加紧布局储能产品和产量的战略，特斯拉在未来短期内与更多镍矿供应商签署供货协议也并不奇怪。特斯拉首席执行官埃隆・马斯克此前强调称，镍是特斯拉长续航电池中的关键部件。