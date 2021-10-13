美国交通局就 Autopilot 质问特斯拉：升级为何不召回

北京时间 10 月 13 日晚间消息，据报道，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周二致信特斯拉，质问特斯拉在升级自动驾驶辅助系统 Autopilot 软件时为何没有提交召回文件。

特斯拉升级 Autopilot 系统，是为了让特斯拉汽车更好地发现停放的紧急响应车辆。而 NHTSA 在信中告知特斯拉，对 Autopilot 软件进行在线升级，以解决安全隐患，必须要进行召回。

此外，NHTSA 还要求特斯拉提供其“全自动驾驶”（Full Self-Driving）软件的信息，目前一些车主正在公路上测试该软件。

NHTSA 对特斯拉提出的最新要求表明，双方之间的紧张关系正在升级。今年 8 月，NHTSA 对 Autopilot 展开正式调查，称该系统难以识别停放的“紧急响应车辆”。

NHTSA 当时称，自 2018 年以来，他们已确定 11 起相关撞车事故。在这些事故中，开启 Autopilot 功能的特斯拉汽车，与停放在公路边的“紧急响应车辆”相撞，包括警车和危险品专用车辆。

上个月，特斯拉更新了 Autopilot，当特斯拉汽车在夜间行驶时检测到”紧急响应车辆“的灯光，可以自动放慢车速。

特斯拉称：“如果 Model 3/Model Y 夜间在高速公路上使用 AutoSteer（Autopilot 的自动转向功能）时，检测到‘紧急响应车辆’的灯光，行驶速度会自动降低。同时，触摸屏会也显示一条信息，通知驾驶员减速。”

“此外，驾驶员还会听到声音警报，并看到一条提醒，要求驾驶员把手放在方向盘上。特斯拉还特别指出，这种新功能专门适用于“夜间”场景。