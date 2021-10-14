索尼成功实现自太空至地面站的光学链路通信

IT之家 10 月 14 日消息，今日索尼官方宣布，索尼计算机科学实验室（下称：索尼 CSL）和康斯贝格卫星服务公司（KSAT）成功地演示了从国际空间站（ISS）上的一个太空终端（ISS 的小型光学链路：SOLISS）到 KSAT 在希腊的商业光学地面站的光学下行链路。使用的通信格式与 CCSDS（141.0-B-1 + O3K 粉皮书）空间激光通信标准一致。

索尼这一终端体积小巧，未来能够实现高性价比的地面和太空通信解决方案。KSAT 光学解决方案总监 Hennes Henniger 表示：“这次活动对 KSAT 来说是一个很好的机会，可以验证我们第一个光学地面站的性能和光学未来的开始。”

希腊 KSAT 光学地面站是光核网络（Optical Nucleus Network）的第一个站点。光核网络是航天机构和工业界之间的非正式合作，它将提供一个光学地面站网络，为太空中的光学终端服务。

IT之家了解到，索尼 CSL 项目负责人岩本匡平表示，虽然从 SOLISS 终端到地面的光学下载链路成功演示，但这并不表明该技术已经具备完善的操作性。不过，本次实验清楚地表明了通过光学实现从太空到地面通信的商业化可能。