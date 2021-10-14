谷歌 Chrome/微软 Edge 浏览器新支持 Adobe Acrobat 扩展：PDF 可转换为 Word

IT之家 10 月 14 日消息，据 MSPoweruser 报道，Adobe 近期宣布为 Microsoft Edge 和 Google Chrome 浏览器提供 Acrobat 扩展。IT之家获悉，这个新的扩展将允许你在浏览器窗口中轻松评论、标记、填写和签署 PDF 文件。

下面是 Adobe Acrobat 扩展的亮点功能：

添加评论、标记或亮点：无论你是在讲座幻灯片上做笔记的学生，还是在作业上给予反馈的老师，都可以通过 Acrobat 扩展为 PDF 文档添加评论、标记、绘图、文字和高亮部分，既快捷又简单。

填写字段并添加电子签名：从购买协议和弃权书到就业合同和租赁协议，Chrome/Edge 用户可以轻松地填写 PDF 中的表格字段，并添加电子签名，而无需离开浏览器。

将 PDF 转换为 Microsoft Word 文档：将 PDF 的内容复制和粘贴到新的文档中，既费时又费力。相反，使用 Acrobat 扩展作为文档转换器，在浏览器中直接将 PDF 转换为 Microsoft Word 文档，而不会丢失格式。

将网页转换为 PDF：在网上看到一些你想转成 PDF 的东西？你可以通过点击 Chrome/Edge 工具条上的 Acrobat 图标将网页转换成 PDF 文件。Acrobat 保留了捕获网页的布局、格式和链接。