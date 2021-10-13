Adobe Photoshop iPadOS 版即将支持 RAW 图像，包括 iPhone 13 Pro/12 Pro 拍摄的 ProRAW 照片

IT之家 10 月 13 日消息，据 MacRumors 、9to5 Mac 报道，Adobe 今天宣布，iPad 上的 Photoshop 即将支持 Adobe Camera RAW，这将使 Photoshop iPad 用户能够导入、打开和编辑 RAW 文件。Adobe 在 YouTube 上分享的演示视频中强调了这一即将推出的功能，但没有提供关于何时推出的细节。

据 Adobe 称，RAW 图像支持将适用于从 DNG 到 Apple ProRAW 的文件类型，后者是 iPhone 12 Pro 和 iPhone 13 Pro 机型上的 RAW 文件格式。

RAW 文件可以像其他图像一样进行编辑，用户可以调整曝光和噪点等方面，并使用 Photoshop 的无损编辑和自动调整工具。

IT之家获悉，Camera Raw 文件可以很容易进行调整，并作为 ACR 智能对象导入。这种方法允许用户在 Mac 或 Windows 的 Photoshop 中打开他们编辑过的文件，并且仍然可以访问嵌入的原始文件和对它进行的任何调整。

你可以在下面的视频中观看 Photoshop for iPad 中新的 Adobe Camera Raw 功能演示。

iPad 版 Photoshop 是 Adobe Creative Cloud 计划的一部分。摄影计划起售价格为每月 9.99 美元，可供使用。