华为鸿蒙 HarmonyOS 第八批内测招募，包括 nova 3i、荣耀 9、荣耀 note10 等机型

IT之家 10 月 9 日消息 据博主 @菊厂影业 Fans，鸿蒙 HarmonyOS 第八批内测招募正在进行中，持有华为 nova3i 等 6 款机型的用户可以报名升级鸿蒙系统。

机型名单：

华为 nova3i

华为 nova2s

荣耀 9

荣耀 V9

荣耀 Play

荣耀 note10

IT之家了解到，在今年 6 月，华为正式发布 Harmony OS 2.0，余承东在会上宣布，华为 Mate 9 系列、nova 5 系列、P10 系列、畅享 10 以后的机型、华为平板 M5 等机型将在明年升级鸿蒙 Harmony OS 2 系统。

华为还公布了百机升级机型详情，包括众多荣耀手机。

2021 年 Q4 将升级荣耀 30 Pro、荣耀 30 Pro+、荣耀 V30、荣耀 V30 PRO、荣耀 30、荣耀 30S、荣耀 V20、荣耀 V20 MOSCHINO 联名版、荣耀 Magic 2、荣耀 20、荣耀 20 PRO、荣耀 X10 MAX、荣耀 X10、荣耀平板 6、荣耀平板 X6、荣耀 Play4 Pro、荣耀 30 青春版、荣耀 Play4 等。

2022 年 H1 起，将升级荣耀 V10、荣耀 10、荣耀 Play、荣耀 20S、荣耀 Play4T Pro、荣耀 9X、荣耀 9X PRO、荣耀 8X、荣耀 10 青春版、荣耀 20i、荣耀 20 青春版、荣耀 9、荣耀 V9、荣耀 play 3、荣耀平板 5 8 英寸、荣耀 Note10、荣耀平板 5 10.1 英寸等。