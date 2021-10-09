华为 P20 手机推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.195 更新：优化解锁动效等

IT之家 10 月 9 日消息 据网友反馈，华为 P20 手机开始推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.195 更新，下载大小为 296 MB，本次更新修复了来电场景亮屏延迟的问题，并优化了部分界面显示效果。还优化了部分场景的系统稳定性，推荐你进行更新。

下面是更新内容：

通话

修复来电场景亮屏延迟的问题.

蓝牙

修复部分场景蓝牙连接设备异常的问题

显示

优化解锁动效

优化部分游戏界面的显示效果

华为官方表示，HarmonyOS 是新一代的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言，带来简捷、流畅、连续、安全可靠的全场景交互体验。

IT之家获悉，在 9 月份的华为 nova 9 系列发布会上，华为消费者业务首席运营官、华为消费者业务手机产品线总裁何刚宣布：华为鸿蒙系统升级用户，已经突破 1.2 亿。

据悉，目前已有上百款机型陆续升级到了华为 HarmonyOS 2，在不久的将来，华为 HarmonyOS 2 还将对更多机型开放升级，包括不少华为、荣耀的旧款手机和平板产品。面对鸿蒙系统如此猛烈的发展势头，华为将此前年底达到 3 亿台设备升级的目标提高到了 4 亿台。