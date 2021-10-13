三星推出索尼 PS5 定制版 980 Pro SSD：1TB 1611 元，29 日发售

IT之家 10 月 13 日消息，根据外媒 TechSpot 消息，三星今日推出了一款专为索尼 PS5 主机扩容设计的 980 Pro 固态硬盘。该产品参数性能与标准版 SSD 相同，正反面覆盖专用散热片，尺寸满足 PS5 的要求。由于 PS5 内置 SSD 的容量仅为 825GB，可用空间仅有 667GB，因此玩家现在可以自行安装 M.2 2280 固态硬盘进行扩展，最大支持 4TB。

三星这款定制版 SSD 提供 1TB、2TB 容量可选，顺序读取速度 7000MB/s，顺序写入速度 5100MB/s。产品加上散热片厚度为 8.6mm，满足 PS5 机身内部空间要求。

IT之家此前报道，外媒实测了三星 980 Pro 安装在 PS5 主机上的性能。结果显示，这款 SSD 安装多款游戏的加载时间均快于内置 SSD，此外硬盘的写入速度相比内置存储大幅提升。总体来说，安装扩展固态硬盘能够使得 PS5 使用体验明显提升。

价格方面，PS5 专用的三星 980 Pro 固态硬盘 1TB 售价 249.99 美元（约 1612.44 元人民币），2TB 版本售价 449.99 美元（约 2902.44 元人民币）。产品提供 5 年质保，将于 10 月 29 日在海外正式发售。