几近腰斩：Beats Studio Buds 降噪耳机 690 元探底（支持空间音频）

今年 6 月中旬，苹果旗下的公司 Beats by Dr. Dre（简称 Beats）正式发布 Beats Studio Buds 真无线降噪耳机。提供黑色、白色和 Beats 经典红色三款，支持苹果和安卓设备，售价为 1099 元。

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该产品采用时尚、轻盈而舒适的设计，具有 IPX4 级抗汗抗水功能，同时还提供出色的主动降噪功能和通透模式。

官方表示，这款耳机精心设计了细节，以便优化音质、舒适度和耐用性。耳机外壳符合人体工学设计，每只耳塞仅重 5 克，标配三种尺寸的硅胶耳塞套，舒适无感。

音质和降噪

这款耳机采用专有的 8.2 毫米双元件振膜驱动单元，该单元中间为刚性活塞，外部则采用柔性环绕，以此带来强劲均衡的音效。再加上双音室声学设计，Beats Studio Buds 实现了出色的立体声分离并在整个频率曲线范围内具有低谐波失真。此外，对于 Apple Music 用户，Beats Studio Buds 还会自动播放可用音轨中与杜比全景声中混合的空间音频，让用户享受多维声音和清晰音质。

Beats Studio Buds 耳机支持主动降噪 (ANC) 技术，采用实时自适应增益控制，可以阻隔多余的外界噪音 (包括风声)。为确保启用主动降噪后播放声音保持清晰，Beats Studio Buds 采用了一种算法，在监测源文件的同时，以每秒 48,000 次的速度纠正和清理有损音质的伪影。

需要听到周围声音时，长按“b”键即可轻松切换到通透模式。外向麦克风会对传回的周围声音和用户聆听的音乐进行混音，营造出自然的聆听体验。

接打电话期间，双波束成形麦克风可以锁定声音，滤除风声和外界噪音，带来更清晰的语音。

连接与控制

Beats Studio Buds 支持一键轻松配对 Apple 和 Android 设备，两只耳塞可以独立连接使用。

官方表示，Android 和 iOS 用户都可以直接在设备上切换聆听模式、检查电池电量和接收固件更新。Beats Studio Buds 还支持语音助手功能，使用便捷。

电池续航时间

这款耳塞提供最长可达 8 小时的聆听时间，配备的充电盒支持额外充电两次，两者结合后提供最长可达 24 小时的播放时间。在打开主动降噪或通透模式的情况下，聆听时间最长可达 5 小时，搭配充电盒更是最长可达 15 小时。如果需要额外电量，在电池电量不足时，采用 Fast Fuel 闪充技术充电 5 分钟，即可持续播放 1 小时。

Beats Studio Buds 支持 Apple 设备上的“查找”功能。通过利用最后的已知位置 (已通过蓝牙配对时) 或播放声音 (在附近时)，你可以轻松找到丢失的耳塞。

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