德国铁路公司与西门子推出全球首列自动驾驶火车

10 月 14 日消息，据国外媒体报道，德国铁路运营商 Deutsche Bahn（德国铁路公司）和工业集团西门子于当地时间周一在汉堡市推出了世界上首列自动驾驶火车。

据悉，它将加入德国北部城市的 S-Bahn 快速城市轨道交通网络，从 2021 年 12 月开始运营并运送乘客。德国铁路公司认为，无人驾驶列车比传统列车更准时、更节能。到 2021 年 12 月，将有四列这样的列车使用现有的铁路基础设施，加入 S-Bahn 快速城市铁路网。

德国铁路公司、西门子和汉堡市政府已经在数字 S-Bahn 汉堡项目上投资了 6000 万欧元，称该项目为“世界第一”，是汉堡快速城市铁路系统现代化改造项目的一部分。

德国方面表示，欧洲其他城市，如巴黎，已经开通了无人驾驶地铁，机场也安装了自动化单轨列车，但这些列车只在专用单轨上运行，而汉堡的列车将与其他传统列车共享同一轨道。不过虽然这列火车将完全自动化，并采用数字技术进行控制，但只要车上有乘客，它仍将配备一名司机进行监督。

西门子 CEO Roland Busch 估计，自动列车可以多运送 30% 的乘客，这将大大改善准点率并节省 30% 以上的能源。