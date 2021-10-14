工信部：将积极开展农村地区新能源汽车推广，鼓励企业开发适用农村的产品

IT之家 10 月 14 日消息，工业和信息化部近日对《关于促进农村地区新能源汽车推广，助力乡村振兴战略的提案》作出答复，表示将会同相关部门积极开展农村地区新能源汽车推广工作。

一、关于实施“新能源汽车下乡”三年行动计划，适当延长对农村用户的财政补助

工业和信息化部联合相关部门连续两年组织新能源汽车下乡活动，今年将重点在消费需求旺盛的三四线城市、县区举办推广活动。下一步，工业和信息化部将联合相关部门继续组织好新能源汽车下乡活动，为改善农村出行条件和美丽乡村建设作出贡献。

二、关于鼓励企业开发适用农村的新能源汽车产品，健全农村新能源汽车运维服务体系

下一步，工业和信息化部将会同相关部门结合新能源汽车下乡活动，进一步完善农村充换电站服务水平；交通运输部将会同相关部门全力推进“四好农村路”建设、新能源汽车推广应用等工作，加快出台关于推动农村客运高质量发展的指导意见，探索在农村客运领域推广新能源汽车，推动农村客运绿色低碳发展。

三、关于将充电设施建设纳入农村基础设施建设重大工程，统筹开展新能源汽车基础设施建设

在各有关方面的大力支持下，我国电动汽车充电基础设施快速发展。截至 2021 年 6 月底，已建成各类充电桩 194.7 万个，其中公共充电桩 92.3 万个、私人桩 102.4 万个，换电站 716 座，已形成全球最大规模的充电设施网络。整体来看，我国充电基础设施基本支撑了新能源汽车的发展，但仍需加大建设力度，优化布局，提升发展水平。

下一步，工业和信息化部将配合发展改革委、能源局加快制定发布提升充换电基础设施服务能力政策文件，聚焦解决当前充电基础设施存在的突出问题，推动完善农村地区充电基础设施规划布局，支撑农村地区新能源汽车推广应用。

四、关于推动新能源汽车与农村现代能源体系建设协同融合，探索可再生能源与电动汽车大规模融合应用的新模式

下一步，工业和信息化部将充分发挥节能与新能源汽车产业发展部际联席会议机制作用，统筹协调相关部门，深入贯彻落实《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，鼓励支持农村可再生能源相对丰富地区研究探索新能源汽车与可再生能源融合应用的新模式。

IT之家了解到，工业和信息化部表示，新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业实现二氧化碳减排目标和高质量发展的战略选择。农村地区具有停车、充电设施建设等适合新能源汽车发展的便利条件，促进农村地区新能源汽车消费，不仅能够拓展新能源汽车推广应用领域，还有助于引导农村居民出行方式升级，助力美丽乡村建设和乡村振兴战略实施。