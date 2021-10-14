谷歌发布 Android 12 CCD 兼容性定义文档：后摄 12MP 起，最小 6GB 内存

IT之家 10 月 14 日消息，据外媒 9to5Google 消息，随着 Android 12 于本月发布，谷歌还推出了最新的 CCD 兼容性定义文档，详细描述了 Android 12 需要满足的硬件要求，便于设备制造商参照。

在最新的操作系统中，谷歌引入了“性能等级标准”，开发者可以以此为参照。随着安卓版本的提升，最新的性能等级也随之增长。

在 Android 12 CCD 文档中，谷歌规定了运行该系统的设备类型，包括智能手机、智能电视、车机系统、平板电脑等。对于智能手机，显示屏的分辨率至少需要 1080P（400DPI），内存容量 6GB 以上。手机必须具有一个 1200 万以上像素的后置摄像头，支持 4K 30fps 视频录制。而前摄至少需要 500 万像素，支持 1080P 30fps 录制。同时，文档还规定了设备拍照、录制视频后的运算延迟，不得超过 1 秒。

关于设备处理器的运算能力，谷歌在文档中并没有规定硬件参数，仅说明了设备在运行系统界面等环境下的处理能力、延迟、掉帧情况等。存储性能方面，闪存顺序读写速度高于 250/125 MB/s，随机读写性能至少达到 40/10 MB/s。

IT之家了解到，谷歌在文档规定了 CPU、GPU 报告频率、温度等参数的格式，以及传感器、GPS、指纹识别等要求。

Android 12 CCD 文档：点击下载