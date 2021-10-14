“印度抄袭”事件曝光后，美议员再次敦促分拆亚马逊

北京时间 10 月 14 日下午消息，据报道，在亚马逊“印度抄袭”事件曝光后，美国民主党参议员伊丽莎白・沃伦（Elizabeth Warren）今日再次敦促分拆亚马逊。

今日早些时候有报道称，数千页内部文件（包括电子邮件、战略文件和商业计划等）显示，亚马逊通过一系列“系统的措施”，在印度仿制其他公司的产品，并利用搜索结果来推广这些仿制品。

这些文件首次表明，至少在印度市场，亚马逊通过操纵搜索结果来偏袒自家产品，并抄袭其他卖家的商品，这已经成为了亚马逊业务战略的一部分。

对此，长期批评亚马逊的民主党参议员沃伦在 Twitter 上表示：“这些文件表明，我们对亚马逊垄断力量的担忧有理有据。亚马逊有意愿、也有能力操纵其平台，为自身牟利，同时打压小企业和企业主。这也是我们需要分拆亚马逊众多理由中的一个。”

早在 2019 年 3 月，沃伦就公布一项计划，拟分拆亚马逊和 Facebook 等大型科技公司。沃伦当时称，希望对科技行业进行重大的结构性改革，以促进更多的竞争。这些改革将包括分拆亚马逊、Facebook 和谷歌等大型科技公司。

沃伦说：“当前大型科技公司拥有太多的权力，对我们的经济、我们的社会和我们的民主有太多的权力。他们阻碍了市场竞争，利用我们的私人信息牟利，破坏了竞争环境。在此过程中，他们伤害了小企业，扼杀了创新。”

此后，沃伦也一直在为此而努力。但亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）和公司其他高管均表示，亚马逊禁止员工使用第三方卖家的数据，来发展亚马逊自有品牌业务，也没有改变搜索结果以支持这些产品。

对于今日曝光的“印度抄袭”事件，亚马逊表示：“我们认为这些说法是不正确的，也是没有事实根据的。”而一个代表 8000 万家印度实体零售店的团体“全印度贸易商联合会”表示，印度政府必须对亚马逊展开调查。