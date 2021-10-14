美国会拟下周提出一项法案，禁止谷歌、亚马逊等偏袒自家产品

北京时间 10 月 14 日晚间消息，据报道，以美国民主党参议员艾米・克洛布查尔（Amy Klobuchar）和共和党参议员查克・格拉斯利（Chuck Grassley）为首的两党议员小组，计划提出一项法案，禁止亚马逊和谷歌等大型科技公司偏袒自家产品和服务。

克洛布查尔是美国参议院司法委员会反垄断小组委员会的主席，而格拉斯利是整个参议院司法委员会的主席。这项法案将是本届国会提出的一系列旨在限制科技公司的法案之一。今年 6 月，美国众议院司法委员会通过了六项反垄断措施，其中大部分旨在遏制谷歌、亚马逊、苹果和 Facebook 等科技巨头。

克洛布查尔办公室表示，这项新法案将于下周提出，将与众议院司法委员会之前通过的一项措施相辅相成。要成为法律，新法案必须在国会参众两院获得通过。

这项新法案将明确禁止平台（谷歌和亚马逊等大型科技公司）要求在其网站上运营的公司购买平台的商品或服务，并禁止平台偏袒自家的产品和服务。

克洛布查尔在一份声明中称：“由于占主导地位的数字平台（主要是全球一些主要的大型科技公司）越来越偏袒自家的产品和服务，我们必须制定政策，确保小企业和企业主仍然有机会在数字市场取得成功。”

今日早些时候刚刚有报道称，数千页内部文件显示，亚马逊通过一系列系统性措施，在印度仿制其他公司的产品，并利用搜索结果来推广这些仿制品。这再次引发了美国民主党参议员伊丽莎白・沃伦（Elizabeth Warren）的抨击，并敦促分拆亚马逊。