苹果解雇#AppleToo“闹事”员工，同时打击泄漏公司信息行为

10 月 16 日消息，苹果刚刚解雇了#AppleToo 运动负责人詹妮克・帕里什（Janneke Parrish），同时对存在的泄漏公司信息等行为展开打击。

据知情人士透露，帕里什是苹果地图的项目经理，在一次内部调查中因正在删除工作设备上的文件而被解雇，苹果将这一行为归类为“不合规”。相关文件包括 Robinhood、Pokémon GO 和谷歌 Drive 等应用程序。

苹果公司内部一些员工表示，帕里什被解雇是公司方面对组织#AppleToo 运动的报复，除此之外他们想不到还有其他任何可能。

这是近几个月来第二次有员工因为公开谈论苹果公司的企业文化而被解雇。今年 9 月份，苹果以泄露公司机密信息为由解雇了阿什利・格约维克 (Ashley Gjøvik)。格约维克就苹果公司对待她和其他员工的方式向美国国家劳资关系委员会（NLRB）提出了多项指控。

格约维克的最新指控称，蒂姆・库克 (Tim Cook) 最近有关打击泄漏公司信息行为的备忘录可能违反了美国劳动法。今年 9 月份，库克给所有苹果员工发了一封备忘录，称“泄露机密信息的人不属于”苹果。他还表示，公司正在“尽其所能找出泄密者”。

苹果公司最近的行动似乎意在冷却公司员工活动。今年 8 月份，员工们自发上线#AppleToo 网站，允许包括 AppleCare 和零售商店员工在内的公司所有员工提交关于工作场所骚扰和歧视的故事。帕里什和苹果软件工程师雪儿・斯嘉丽 (Cher Scarlett) 随后开始在媒体网站 Medium 上分享这些故事。

帕里什拒绝就本文置评。她的律师表示：“我们可以确认她已经不在苹果公司工作了，但目前无法就此事进一步置评。”

斯嘉丽目前正在休带薪病假，她在倡导远程工作和薪酬透明的同时也受到了内部骚扰。

苹果公司没有立即回应置评请求。