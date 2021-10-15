微软更改 Win11 Dev 最新预览版有效期，延长到 2022 年 9 月 15 日

IT之家 10 月 15 日消息，今天，微软面向 Dev 开发频道发布了 Windows 11 Insider Preview Build 22478。该版本包括新的 Fluent 流畅表情符号，由微软设计团队设计的特殊桌面壁纸，以庆祝 Windows Insider 计划 7 周年，而且微软已经开始测试更新堆栈包，该包在主要的操作系统更新之外提供更新改进，如新的构建版本。

在发布 Windows 11 Dev 新版本博客中，微软表示，微软已经更新了 Dev 频道构建版本的过期时间为 2022 年 9 月 15 日，以前来自 RS_PRERELEASE 分支的 Dev 频道构建版本将于 2021 年 10 月 31 日到期。为了避免过期，请务必在今天更新到最新的 Dev 预览版 Build 22478。

另外用户也可以选择使用 Windows 11 正式版。IT之家获悉，10 月 5 日起，符合条件的 Windows 10 PC 将可免费升级到 Windows 11，预装 Windows 11 的各种全新 PC 设备也将开始上市发售。Windows 11 将带来全新的 Windows 体验，旨在让用户与之所爱，更近一步。