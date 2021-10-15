苹果 Apple Music 应用有望登陆索尼 PS5，玩家已看到图标出现

IT之家 10 月 15 日消息，根据外媒 TheVerge 报道，近期有海外用户发现，自己的索尼 PS5 游戏主机界面出现了苹果 Apple Music 的图标，这预示着该 App 有望在 PS5 上登陆。自从 2020 年 11 月 PS5 推出以来，Spotify 一直是系统内唯一的流媒体音乐 App，支持玩家们在游戏的同时播放自己喜欢的音乐。

目前已经有两名玩家在 PS5 发现了 Apple Music 应用。一位 Reddit 用户在创建 PlayStation 新账户时，看到了 PS5 的音乐菜单出现了 Apple Music、Spotify 两个选项，不过选择前者会没有反应。不过，这一情况无法复现，其它用户同样尝试创建新账户，苹果音乐应用的图标没有显现。

另一名用户同样在 PS5 系统内发现了 Apple Music，选择后弹出提示：“此 App 仅支持 PS4”。不过外媒 Eurogamer 指出，这一提示是当应用程序不可用时的通用语句，实际意思并不意味着 App 真正兼容 PS4。

IT之家获悉，苹果目前正在和索尼进行合作，近期正在开启 PS5 上的 Apple TV+ 订阅促销活动。Apple Music 应用并不仅限苹果苹果设备专属，同样支持安卓平台，以及安卓智能电视。截至目前，苹果和索尼并未对 Apple Music 是否要登陆 PS5 发表评论。