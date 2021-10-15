银欣推出 PS5 扩展固态硬盘专用散热器 TP05：双导热垫，全包设计

IT之家 10 月 15 日消息，根据外媒 TomsHardware 消息，PC 配件厂商银欣今日推出了针对索尼 PS5 游戏主机设计的扩展 SSD 专用散热器：TP05，其尺寸满足设备规定的厚度和宽度要求。随着 PS5 新固件解锁 M.2 PCIe 4.0 扩展插槽，玩家们如今可以自行安装符合标准的固态硬盘为 PS5 扩展存储空间，最大支持 4TB。

这款产品包含两部分，顶部为黑色的铝制散热片，预计为 CNC 加工而成；底部是一个金属壳，周围有四颗螺丝固定，同时 SSD 末端的螺丝安装位置也预留开槽。散热器高度为 5.6mm，根据官方示意图，顶部的导热垫厚度为 1.75mm，具有 1.5W/mK 的导热率。底部的导热垫厚度为 0.5mm 厚，具有 1.8W/mK 的导热率。

这种双面导热的设计能够很好地将 PCIe 4.0 固态硬盘的热量散发出去，保证长时间使用的稳定性。

IT之家此前报道，索尼 PS5 对扩展 SSD 的要求为顺序读取速度达到 5500MB/s 及以上，顺序写入速度没做要求。根据外媒实测，扩展 SSD 的读写性能在大多数情况下明显超过内置存储，游戏加载速度更快。

目前，银欣尚未公布 TP05 散热器的零售价。由于当前 PS5 专用 SSD 的型号十分有限，并且价格相对较高，这款产品将有助于玩家使用通用版 PCIe 固态硬盘为 PS5 扩展空间，降低成本。