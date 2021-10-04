美国零售商曝光 Xbox Series X|S 512GB 存储扩展卡，即将上市

IT之家 10 月 4 日消息 几周前，媒体在两家法国零售商处发现了可能是希捷 500GB Xbox Series X|S 存储扩展卡的列表。据 Windows Central 报道，现在在一家美国零售商那里，发现了 512GB 存储扩展卡占位符包装。

该包装清楚地显示了容量和“即将”在附近商店上市的事实。图片上似乎没有价格，但法国零售商表示，其价格为 149.99 美元（约 967.44 元人民币）。据 Windows Central 报道，希捷将在下周开始推广 512GB 存储扩展卡。这些存储卡应该会在假期前及时上市。

IT之家获悉，除了 512GB 存储扩展卡之外，该网站还发布了一张用于 Xbox 游戏机的新的 1TB 外部固态硬盘（SSD）的图片。几年前，希捷为 Xbox One 和 Xbox One X 发布了一款外部游戏驱动器固态硬盘，容量从 512GB 到 2TB 不等。目前，512GB 版本在亚马逊上售价为 100 美元（约 645 元人民币）。这个新产品明显更厚，但提供类似的容量，目前尚不清楚价格。

需要注意的是，如果你在传统外部硬盘甚至另一个外部固态硬盘上安装 Xbox Series X|S 优化的游戏，游戏主机会提示你将其转移到内部存储。为了保持性能，Xbox Series X 需要保证内置 SSD 或存储扩展卡提供的速度，因为它们是按照更高规格制造的。