qdc Dmagic Solo 动圈耳机发布：镜像虚拟增压技术，988 元

IT之家 10 月 15 日消息，今日国内耳机品牌 qdc 正式发布了 Dmagic Solo 动圈耳机。该品牌擅长制造透明树脂工艺的耳机，同时也为为众多歌手、明星定制舞台监听用多动铁单元耳机。

Dmagic Solo 搭载全频单动圈单元，基于 Dmagic Turbo 镜像虚拟增压声学专利技术研发，采用全声学调音技术，能够在小直径微动圈单元上实现大口径动圈耳机特有的澎湃低频。

耳机采用 3D 打印的透明外壳，内部的动圈单元与一体化 Dmagic Turbo 双声学腔体结合在一起。腔体通过复合声学导管与耳机导管出口相连。耳机使用 QDC 特有的 0.78mm 凸起双针插口，可以换线。

qdc Dmagic Solo 耳机正面拥有半透明蓝色面板，覆盖有黄色的闪电形纹彩绘。耳机本体采用亲肤树脂材质制造，佩戴舒适，符合人体工学设计。

参数方面，这款耳机灵敏度 98dB，不是很易推。频响范围 10Hz~30KHz，阻抗 18Ω，被动降噪能力为 26dB。从频响曲线上看，这款耳机的低频下潜深，量感充足，同时高频曲线也有着较好的延伸。

IT之家了解到，qdc 此款耳机标配 Solo DC 可换插头纯铜镀银耳机线，提供三种接口。此外，还附带牛津布耳机盒、双节套等配件。该产品目前已经正式开启预售，将于近期发货。