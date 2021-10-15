紫米 TWS 真无线耳机团队销量突破 100 万

IT之家 10 月 15 日消息，10 月 9 日，紫米 ZMI 耳机研发团队对外官宣：截止目前，紫米负责研发的 TWS 耳机系列产品，3 个月时间销量已突破 100 万。该团队除了研发并推出紫米品牌耳机，此前发布的 Redmi AirDots3 Pro 耳机同样由紫米 TWS 耳机团队研发。

ZMI 耳机研发团队表示，感谢广大 ZMI 耳机用户的支持与信任。ZMI 耳机研发团队将装载着这 100 万份美好继续前行，再接再厉，为用户提供更多好的选择。

IT之家了解到，Redmi AirDots3 Pro 耳机是红米品牌首款支持主动降噪的真无线耳机。这款产品于 2021 年 5 月发布，零售价 349 元。该产品单边搭载三颗麦克风，提供最大 35dB 的降噪深度，支持蓝牙 5.2 协议并支持 69 毫秒的低延迟。耳机搭载 9mm 符合动圈单元，经过小米声音实验室进行调校。

紫米 ZMI PurPods Pro 真无线耳机同样支持主动降噪、蓝牙 5.2，造型上具有耳机柄，售价 399 元。该产品具有自研 EQsmart 自适应技术，能够自适应调节音效。耳机搭载三麦克风通话降噪算法，可以消除背景环境噪音，精准拾取通话声音。

此外，紫米 ZMI PurPods 真无线耳机目前零售价 179 元，不支持主动降噪，但搭载双麦克风支持通话降噪。该产品同样支持蓝牙 5.2 标准，搭载双动圈喇叭、EQsmart 自适应技术，续航可达 10 小时。