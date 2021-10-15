世嘉漫改游戏《鬼灭之刃：火之神血风谭》正式上线：登陆 PS/Xbox/PC，完美还原动漫名场面

IT之家 10 月 15 日消息，《鬼灭之刃 火之神血风谭》是由开发过《火影忍者：究极风暴》制作团队 CyberConnect2 操刀、Aniplex 发行的动作游戏，改编自日本漫画家吾峠呼世晴创作的奇幻漫画《鬼灭之刃》。

游戏中，玩家将化身炭治郎，亲身体验原汁原味的原作剧情。也就是说，大家熟悉的动漫剧情也将再一次展开，例如炎柱炼狱杏寿郎为保护乘客在列车上与上弦猗窝座对战而亡。

IT之家了解到，此游戏将登陆索尼 PlayStation 4/5、PC（Steam 今晚解锁）、微软 Xbox One、Xbox Series X|S 平台，支持 1～2 人进行联机对战。

本作的单人模式可以重温《鬼灭之刃》动画的剧情，此外本作还包含对战模式，玩家能够操作在动画《鬼灭之刃》中登场的角色进行对战。IGN 为本作评出 7 分的成绩，认为这款游戏虽然完美还原了动漫但很可惜角色太少体验不足。

IT之家了解到，目前 Steam 数字豪华版为 578 港币，国区暂未上架。

在对战模式中，除了有以灶门炭治郎和灶门祢豆子为首的曾在动画《鬼灭之刃》中展开激烈战斗的 12 名角色外，还有动画《鬼灭之刃》官方外传《初高中同校！！鬼灭学园物语》的 6 名角色。因此玩家可以从 18 名角色中任意选择 2 名角色来进行战斗。

此外，游戏发售后将进行三次免费更新，并将在对战模式中加入“鬼”作为可操作角色。

更新第一弹将追加对战模式专用角色下弦之伍・累与上弦之叁・猗窝座，更多详细信息将于近期公开。