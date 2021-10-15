《英雄联盟手游》打击游戏违规行为：最高封号 10 年

IT之家 10 月 15 日消息，10 月 8 日，《英雄联盟手游》不限号不删档测试正式开启，面向所有安卓及 iOS 用户开放。

IT之家了解到，腾讯游戏安全中心今日公布了《英雄联盟手游》对游戏违规行为的处罚方式，包括封号、禁止模式、禁止上排行榜及禁言四种类别。

恶意游戏作弊行为

包含而不限于在游戏中使用游戏外挂或非法插件；恶意利用游戏漏洞获取游戏收益；工作室打金帐号等。恶意游戏作弊的行为一经查证，将会根据严重程度判以并罚：

封号：根据违规程度判处不少于 10 分钟封号时间，严重违规行为最高可判处 10 年的封号处罚。

禁止 PVP: 禁止排位及匹配模式至少 7 天，严重违规行为最高可判处 1 年禁止 PVP 的处罚。

禁（清）排行榜：禁止上排行榜或清除排行榜至少 7 天，严重违规行为最高可判处 10 年禁（清）排行榜处罚。

破坏游戏公平性行为

包含而不限于使用模拟器、外设进行游戏；演员；恶意挂机；恶意送人头等消极游戏行为。当被证实存在破坏游戏公平性的行为后，也会根据恶劣程度处以并罚：

封号：根据违规程度判处不少于 10 分钟封号时间，严重违规行为最高可判处 10 年的封号处罚。

禁止模式：禁止进入任何游戏模式，违规可判处 10 分钟至 1 年的禁止模式处罚。

禁（清）排行榜：禁止上排行榜或清除排行榜至少 7 天，严重违规行为最高可判处 10 年禁（清）排行榜处罚。

破坏游戏环境行为

包含而不限于恶意发言刷屏；使用不文明语言谩骂；使用色情、暴力、非法广告字眼的昵称、头像、个人说明、违规文本、语音消息及相关图片等。惩罚措施与梯度如下：