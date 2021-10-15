日本亿万富翁前泽友作 12 月份前往空间站，接受训练场景曝光

10 月 15 日消息，据外媒报道，日本亿万富翁前泽友作正准备于 12 月 8 日搭乘俄罗斯飞船前往国际空间站 (ISS），进行一次史诗般的旅行。现在，他正在为实现这个目标接受太空飞行训练，以便学习应对失重和紧急情况。

前泽友作为自己及其助手购买了俄罗斯联盟号飞船上的两个座位，后者将负责记录下这段太空之旅。这两人目前正在俄罗斯莫斯科的设施中接受训练，在那里他们需要学习如何在失重状态下行动，并学习如何应对紧急情况。

前泽友作等人将在国际空间站上度过 12 天，他计划在 YouTube 上分享自己的经历。目前还不清楚前泽友作为订购这些座位支付了多少钱，但 NASA 为宇航员购买联盟号飞船座位时，每人至少支付了 8100 万美元。

前泽友作及其助手正在学习如何在失重状态下行动，并学习如何应对紧急情况

到目前为止，总共有七个自筹资金的人访问过空间站，前泽友作计划成为第八人，也是首位日本游客。这次任务将由俄罗斯航天局 Roscosmos 宇航员亚历山大・米苏尔金 (Alexander Misurkin) 担任指令长。

前泽友作、他的助手平野洋三以及替补者 Shun Ogiso 正在莫斯科郊外的尤里・加加林宇航员训练中心完成训练。在那里，他们漂浮在零重力舱中，以提前体验太空中的感觉。

前泽友作在新闻发布会上表示：“我已经 45 岁了，从来没有经历过这样的事情。最初，我觉得很尴尬。我无法控制胳膊和腿的运动。但当我稍微习惯了之后，感觉非常愉快。”他说，在飞行之前，他必须接受几个月的训练，到目前为止，他没有感到恐惧或焦虑。

这次任务是非专业宇航员今年参与的几次太空载人任务之一，现年 90 岁的《星际迷航》（Star Trek) 男演员威廉・沙特纳（William Shatner）刚刚于周三搭乘蓝色起源公司的亚轨道飞船完成了最新的太空飞行。

前泽友作在 2018 年预订了 SpaceX 前往月球的飞船，进而登上了头条，尽管其支付的金额尚未透露。这项任务最早定于 2023 年进行，总共将持续 7 天。然而，这艘飞船只会绕月飞行，不会降落在月球表面。

前泽友作最初计划为一位幸运的女士提供座位，但他随后取消了计划，决定选择 8 人和他共同参加这次月球之旅。前泽友作表示：“我们预计需要三天时间到达月球，绕月球飞行一圈，然后再用三天时间返回地球。”

届时，SpaceX 飞船上总共将有 10 到 12 人，包括前泽友作、八名志愿者以及 SpaceX 机组人员。如果 SpaceX 能完成这次旅行，前泽友作等人将成为自 1972 年美国阿波罗任务以来的首批月球旅行者。

然而，这可能是一场与美国宇航局 (NASA) 势均力敌的竞赛，因为该机构目前计划在 2023 年夏天发射阿尔特弥斯 2 号 (Artemis II)，届时宇航员将搭乘“猎户座”飞船绕月飞行，然后返回地球。