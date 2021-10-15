iFixit 拆解任天堂 OLED 版 Switch：比想象中变化更大

IT之家10 月 15 日消息 对于那些一直等候任天堂 Switch 大幅改进的人，可能会对新出的 OLED 版本 Switch 颇为不满。虽然这对任天堂来说可能有具有一定的商业意义，但对于这台四年前的游戏机而言还是缺乏重大的硬件改进。虽然新款 OLED 版 Switch 似乎改进不大，但 iFixit 还是通过拆机证明了和原版相比新款机型仍有许多变化，有好的也有坏的。

当然，最显著的变化还是使用了一块 7 吋的三星 OLED 屏幕，iFixit 注意到它又薄又脆，幸运的是，屏幕还是在拆解中幸存下来。此外还有一个明显的外部变化，就是原本窄小的脚撑终于变得和平板本体等宽。平板两侧还为 Joy-Con 修改了导轨，让 Joy-Con 在滑入后可以固定得更牢靠，但对于 Joy-Con 本身的存在的摇杆漂移问题并不能提供任何帮助。

然而，最大的变化还是在内部，对于 DIY 的维修人员来说，并不全是好消息。例如，内部用于连接的电线排列方式几乎都是业余水平，并且在拆解后将所有零件拼装起来的难度相比之前而言会更加困难。其他的组件和原版相比也变得更小，或做合并处理以节省内部空间，虽然本身更薄的 OLED 屏幕已经增加了内部的可用空间。

需要特别说明的是散热系统，和原版相比更小了。可能原版 Switch 的散热系统被任天堂认为有些性能过剩。iFixit 表示，整台机器内部结构最大的问题是一块吉他形状的电路板，任天堂将 SD 卡读卡器、游戏卡读卡器和 3.5mm 耳机插孔放置在这同一块电路板上。这会使独立更换这些部件变得更加困难，会相当令人失望，因为这些部件在常年的使用中会出现大量的磨损。

IT之家了解到，iFixit 给任天堂 OLED 版 Switch 的维修难易度分数打了 7 分（满分 10 分）。考虑到之前的老款 LCD 版本 Switch 的维修难易度分数是 8 分这个分数并不是特别高。OLED 版 Switch 整个拆机过程并不繁琐和危险，但任天堂所做的改变会使第三方维修机构或有维修经验的用户更难自己进行维修。

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