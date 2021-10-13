华硕和猫头鹰联合发布 RTX 3070 Noctua 显卡：噪音降低 15dB

IT之家 10 月 13 日消息，散热器厂商猫头鹰宣布，与华硕联合推出了一款 GeForce RTX 3070 Noctua 型号显卡。这款产品是世界上第一款使用 Noctua 风扇和由 Noctua 共同设计研发定制的散热器显卡，针对需要兼顾高性能和静音的用户推出，噪音水平相比同类产品降低多达 15dB (A) 。官方表示，显卡散热器是针对 NF-A12x25 风扇的性能特征量身定制的，团两家公司团队进行合作，为注重噪音的游戏玩家和 Noctua 爱好者提供了一款独特的显卡，可更大限度地降低噪音的分配，提高更大的散热量。

官方表示，通过模向测量，Noctua 型号的改进是显著的，在中等风扇速度下噪音水平大幅降低 15dB (A)；在风扇最高速运转时，噪声降低 9dB (A)。此外，在通风良好且环境温度为 24°C 或更低的情况下使用时，即使显卡的负载为 100% 的情况下，该卡也会将风扇保持在非常低的速度。在这样的典型设置中，显卡噪声记录值仅仅为 12.6dB (A)，安静得几乎听不见。

IT之家了解到，这款显卡同样支持华硕风扇停转技术，只要 GPU 核心温度低于 50°C，风扇就可以完全停止运转。Noctua 型号显卡由华硕和华硕的销售合作伙伴销售，将于 2021 年 10 月中旬开始发售，建议零售价将在后续公布。