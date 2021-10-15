小米任命李肖爽担任小米汽车副总裁，CFO 林世伟兼任天星数科 CEO

IT之家 10 月 15 日消息，小米集团宣布进行组织调整及干部任命。任命集团副总裁、CFO 林世伟兼任天星数科 CEO，相关工作向天星数科董事长洪锋汇报。任命李肖爽担任小米汽车副总裁，负责产品、供应链及市场相关工作，向小米汽车 CEO 雷军汇报。

9 月 1 日，小米在官方微信公众号上宣布正式完成汽车公司的工商注册，此时距雷军 3 月底官宣造车过去了 5 个月时间。此外，雷军还发布了一张团队的合影。在这张 17 人的团队合影中，小米的高管们站在前排。

雷军在微信公号中表示，在这 5 个月时间里，团队进行了大量的用户调研和产业链考察，调研访谈 2000 多次，拜访并深度沟通交流十多家业内同行及合作伙伴，同时推进汽车的产品定义和团队搭建。此外，小米还收购了自动驾驶技术公司深动科技（DEEPMOTION TECH），重点充实汽车相关技术和人员的力量。雷军还透露，目前小米汽车已经组成约 300 人的团队。

IT之家了解到，李肖爽本科毕业于北京科技大学，硕士毕业于北京理工大学。在毕业后，李肖爽加入了小米集团联合创始人王川创办的多看科技有限公司，担任用户体验部门经理、产品设计总监。2012 年，随着小米收购多看科技旗下的多看阅读，时任多看阅读产品总监的李肖爽也加入小米。同年年底，李肖爽参与了小米盒子产品设计，从 2015 年开始担任小米电视产品总监，后来一直做到了小米集团大家电部总经理。在雷军考察广汽埃安时，李肖爽也曾随行。

以下为公告全文：

各位小米的同学：

经集团管理层研究决定，现做如下组织调整及干部任命：

一、天星数科相关任命

1.任命集团副总裁、CFO 林世伟兼任天星数科 CEO，相关工作向天星数科董事长洪锋汇报。

2.任命天星数科副总裁赵卫星兼任天星数科首席产品官，向天星数科 CEO 林世伟汇报。

3.数字零售金融部总经理由天星数科 CEO 林世伟暂代，下设信贷科技业务部、综合业务部、支付业务部及国际业务部。

（1）原信贷业务部和金融科技平台部合并为信贷科技业务部，任命数字产业金融部总经理岳凯兼任信贷科技业务部负责人，向数字零售金融部总经理林世伟汇报。

（2）原用户增长部、保险业务部、理财业务部合并为综合业务部，任命郝晓琳担任综合业务部总监，向零售金融部总经理林世伟汇报。任命邵肃、王迪担任综合业务部副总监，向综合业务部总监郝晓琳汇报。

（3）任命贺涛担任支付业务部总监，向零售金融部总经理林世伟汇报。

（4）任命王海屹担任国际业务部总监，向零售金融部总经理林世伟汇报。

二、小米汽车相关任命

1.任命李肖爽担任小米汽车副总裁，负责产品、供应链及市场相关工作，向小米汽车 CEO 雷军汇报。

2.任命刘安昱担任小米汽车上海团队政委，向集团组织部部长刘德汇报。

此任命即日生效，特此通知。