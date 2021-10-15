小米 11 Pro/Ultra 推送 MIUI 12.5.17 稳定版更新：修复锁屏、状态栏、通知栏、备份等方面问题

IT之家 10 月 15 日消息，据IT之家网友反馈，今日，小米 11 Pro 与小米 11 Ultra 推送了 MIUI 12.5.17 稳定版更新。

在 MIUI 12.5.17 稳定版更新中，小米 11 Pro 与小米 11 Ultra 修复了锁屏、状态栏、通知栏、备份等方面的问题。

锁屏

修复 录入指纹重启手机后，指纹异常闪高亮的问题

修复 解锁后指纹图标依旧可点击，并显示动画震动的问题

修复 指纹解锁动画震动触感不对的问题

修复 使用超级壁纸时，灭屏指纹解锁进入个别界面闪黑问题

修复 抬起亮屏功能失效的问题

修复 挂断电话亮屏后锁屏信息全部消失的问题

修复 使用主题后开启超级壁纸, 锁屏页面内容不显示的偶现问题

状态栏、通知栏

优化 来电的悬浮通知屏蔽逻辑

优化 闹钟提醒通知的展示

优化 通知中心与三方主题的适配

优化 通知消息与深色模式的适配

修复 长按通知偶现权限弹窗重叠的异常

修复 应用锁导致通知大小背景不一致的异常

修复 锁屏时无法下拉通知栏的问题

修复 未接来电悬浮权限开启失败的异常

修复 播放音乐时，通知栏偶现不显示媒体控制面板的异常

修复 抬起亮屏时偶现锁屏通知抖动的异常

修复 深色模式下，通知按钮偶现显示异常的问题

备份