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小米 11 Pro/Ultra 推送 MIUI 12.5.17 稳定版更新：修复锁屏、状态栏、通知栏、备份等方面问题

2021/10/15 18:58:08 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 10 月 15 日消息，据IT之家网友反馈，今日，小米 11 Pro 与小米 11 Ultra 推送了 MIUI 12.5.17 稳定版更新。

在 MIUI 12.5.17 稳定版更新中，小米 11 Pro 与小米 11 Ultra 修复了锁屏、状态栏、通知栏、备份等方面的问题

锁屏

  • 修复 录入指纹重启手机后，指纹异常闪高亮的问题

  • 修复 解锁后指纹图标依旧可点击，并显示动画震动的问题

  • 修复 指纹解锁动画震动触感不对的问题

  • 修复 使用超级壁纸时，灭屏指纹解锁进入个别界面闪黑问题

  • 修复 抬起亮屏功能失效的问题

  • 修复 挂断电话亮屏后锁屏信息全部消失的问题

  • 修复 使用主题后开启超级壁纸, 锁屏页面内容不显示的偶现问题

状态栏、通知栏

  • 优化 来电的悬浮通知屏蔽逻辑

  • 优化 闹钟提醒通知的展示

  • 优化 通知中心与三方主题的适配

  • 优化 通知消息与深色模式的适配

  • 修复 长按通知偶现权限弹窗重叠的异常

  • 修复 应用锁导致通知大小背景不一致的异常

  • 修复 锁屏时无法下拉通知栏的问题

  • 修复 未接来电悬浮权限开启失败的异常

  • 修复 播放音乐时，通知栏偶现不显示媒体控制面板的异常

  • 修复 抬起亮屏时偶现锁屏通知抖动的异常

  • 修复 深色模式下，通知按钮偶现显示异常的问题

备份

  • 修复 在选择恢复内容页面，切换深色模式后回到选择

  • 恢复 内容页面展示空白的问题

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关键词：小米

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