亚马逊对欧盟 8.65 亿美元的罚款提出上诉

北京时间 10 月 15 日晚间消息，据报道，亚马逊已于今日对欧盟 7.46 亿欧元（约合 8.65 亿美元的）的罚款提起上诉。

法院发言人亨利・艾珀斯（Henri Eippers）称，亚马逊于周五向卢森堡行政法庭（Luxembourg Administrative Tribunal）提出上诉，希望推翻卢森堡数据保护委员会（CNPD）7 月份作出的 8.65 亿美元的罚款决定。

今年 7 月 30 日，亚马逊称 CNPD 已对其作出 7.46 亿欧元（当时约合 8.88 亿美元）的罚款决定，原因是违反了欧盟的数据保护法。

CNPD 是亚马逊在欧盟的主要监管机构，这笔罚款也是亚马逊在欧盟面临的最大一笔数据隐私罚款。CNPD 当时称，亚马逊对个人数据的处理不符合欧盟的《通用数据保护条例》（GDPR）。

而亚马逊当时称，这笔罚款毫无根据，将对这一决定提出上诉，积极为自己辩护。这起案件源自 2018 年，当时一法国隐私维权机构向欧盟提出投诉。

近年来，亚马逊因其收集的大量客户和合作伙伴数据而受到审查，这些数据包括亚马逊平台上的第三方卖家、Alexa 数字助手用户、以及购物者的数据。

亚马逊表示，收集数据是为了改善客户体验，并制定一些规则，对其员工可以利用这些数据做什么进行规范。而立法者和监管机构担心，这些数据将赋予亚马逊一些不公平的竞争优势。

自 2018 年 5 月欧盟的《通用数据保护条例》生效以来，欧盟数据保护监管机构的权力大幅增加。该法规首次允许监管机构对违规企业处以年全球销售额 4% 的罚款。

除了 CNPD 的这笔罚款，欧盟也在调查亚马逊在其平台上使用卖家数据的情况，以及它是否不公平地偏袒自家产品。此外，德国已对亚马逊的销售情况进行了多次调查，而英国也在评估与欧盟类似的问题。