唯我横刀立马，《英雄联盟》S11 小组赛 RNG 赢下 HLE 战队豪取三连胜

IT之家 10 月 13 日消息，在今日的《英雄联盟》S11 世界赛小组赛第三日的比赛中，来自 LPL 赛区的 RNG 战队对战 LCK 赛区的 HLE 战队，双方上野稳定发挥，RNG 有惊无险拿下比赛，累计三连胜，出线形势一片大好。

在今日的比赛中 5 分钟，塞拉斯线上打出卡牌闪现，随后 HLE 快速来到中路支援，卡牌和塞拉斯率先完成互换，随后盲僧强杀佛耶戈失败被反秒，卡莎赶到收掉瑟提，HLE 成功打出 1 换 3！

8 分钟，双方上中野 3V3 开战，两边打出 2 换 2，同时下路交战，蕾欧娜残血成功逃生，卡莎拿下双杀。

11 分钟，佛耶戈来到上路支援，卡蜜尔没有第一时间跟进，RNG 中野迅速支援率先击杀佛耶戈，随后塞拉斯收掉盲僧打出 1 换 1。

15 分钟，上路 4V4，双方中单阵亡再度打成 1 换 1！局面非常胶着。

24 分钟，RNG 先手开团，卡蜜尔 TP 下来进场被 RNG 集火秒杀。

26 分钟，HLE 先手开战，RNG 迅速支援，卢锡安和吉格斯的大招打出 AOE，盲僧神 Q 连续命中，RNG 击杀 HLE 两人后拿下小龙，RNG 经济领先 3K。

33 分钟，RNG 先手开团，HLE 利用多个金身规避很多伤害，HLE 击杀 RNG 两人后拿下男爵。

34 分钟，卡蜜尔绕后被 RNG 抓到秒掉，正面卢锡安死前打出输出，最终 RNG 打出 1 换 3，不过小龙被卡莎拿到。

39 分钟，HLE 利用视野优势拿下男爵，RNG 直接开团，瑟提、盲僧打出连续控制，卢锡安不断上前爆炸输出，RNG 团灭 HLE 后赢下比赛，MVP 给到技能精准多次实现完美开团的 RNG.WEI（盲僧）。

IT之家了解到，今日晚些时候还有 LNG 对战 MAD、FPX 对战 RGE、EDG 对战 DFM 的比赛。