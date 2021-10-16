浪潮集团：全闪存储增速高达 145%，市场规模位居中国前二

10 月 15 日，浪潮集团援引 IDC 数据发文称，浪潮存储本季度同比增长 119%，增速中国第一，其中全闪存储增速高达 145%，市场规模位居中国前二。

据悉，日前，IDC 公布 2021 年二季度中国企业级存储市场跟踪报告。报告显示，二季度全球存储市场持续增长，市场总规模 449 亿元、同比增长 9.7%；中国存储市场规模 95 亿元、同比增长 33.3%。

从二季度报告的产品维度看，全球全闪存储占比 39%，同比增长 7.6%；相比全球，中国全闪市场呈现明显高增长态势，增长率达到了 49%。以浪潮信息为代表的中国厂商不断加大高端全闪产品投入以满足新型数据中心建设刚需，本季度浪潮全闪存储市场规模超越戴尔、H3C，进入中国前二。

从行业维度看，金融、政府和通信占据全闪存储系统超 60% 的市场份额，同时制造、医疗、能源、交通等行业也持续加大全闪存储采购。基于极致技术创新和全球化稳定供应链，浪潮存储联合行业用户和伙伴构建场景共同体，为四家国家级银行、两家运营商、一网两桶油、重庆市医保局等核心行业用户的关键数据提供支撑，成为金融、通信、能源等核心行业的主要供应商。

展望未来，中国存储市场将持续稳健增长，未来五年复合增长率将达到 12.6%，规模将在 2025 年达到 624 亿元；其中全闪存储未来两年将保持大约 30% 的同比增速，市场占有率逐渐提升，成为中国存储市场的增长引擎。浪潮集团表示，浪潮存储将在全闪存储领域持续加大投入，释放数据生产要素价值加速数字化转型。

另外，在 IDC 近日发布的《中国半年度加速计算市场（2021 上半年）跟踪》报告中，浪潮 AI 服务器继续稳居中国市场份额第一。