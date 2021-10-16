中老铁路全线铺轨完成，“澜沧号”动车组运抵老挝万象：红蓝白三色涂装

IT之家 10 月 16 日消息，据中国铁路发布，10 月 12 日上午，曼木树隧道洞口，随着最后一段钢轨被安放到位，中老铁路全线铺轨完成：这条千余公里的钢铁巨龙，从昆明出发，穿越磨盘山、哀牢山、无量山，跨过元江、阿墨江、把边江、澜沧江，经过中老铁路友谊隧道进入老挝，最终抵达万象。

10 月 16 日 11 时（老挝时间 10 时），一列红蓝白三色涂装、呈流线型的动车组运抵刚刚建成的中老铁路万象站，正式交付老中铁路公司。该动车组被命名为“澜沧号”，将于近期投入中老铁路动态检测。

据中国铁路国际有限公司负责人介绍，本次交付的动车组是由老中铁路公司组织招标采购，中国中车集团所属青岛四方机车车辆股份有限公司和大连机车车辆有限公司联合制造的，为动力车牵引拖车、两端均可操作驾驶的动车集中型动车组。

在设计制造过程中，中国国家铁路集团有限公司组织中标企业，依托中国复兴号动力集中型动车组成熟技术，积极适应跨境运输环境和线路条件，充分满足用户需求，进行了适应性改进，具有技术先进、安全可靠、载客量大、乘坐舒适、运营成本低等特点，主要性能指标完全满足中老铁路全线运营要求。

“澜沧号”的命名，源于老挝的古称“澜沧”王国和流经中老两国的澜沧江，寓意着两国一衣带水的好邻居、好朋友、好同志、好伙伴关系。

“澜沧号”动车组车体外观呈流线型，采用老挝国旗色红、蓝、白三色涂装，被称为“国旗之美”。动车组内饰采用“占芭天香”“锦绣江山”两种主题设计。“占芭天香”内饰，是以一朵朵绽放的老挝国花“占芭花”纹样为底色设计的，寓意老挝人民对未来美好生活的憧憬和中老两国人民无私、高尚、圣洁的友谊；“锦绣江山”内饰，是以老挝织锦图样为底色设计的，融合了中老传统文化、民族审美和信仰等元素。

IT之家获悉，“澜沧号”动车组最高运营时速 160 公里，编组为 9 辆，其中动力车、一等座车和餐车各 1 辆，二等座车 6 辆，定员 720 人，需要时可实现两列重联运行。

动车组车厢宽敞，空调温度可自由调节，座椅采用人体工程学设计，每组座椅下方均设有中国和老挝标准电源插座，旅客乘坐舒适，使用方便；餐车设有食品展示柜、咖啡机、微波炉等设备和餐吧区，能够满足旅客饮食和休闲需求；旅客信息显示屏、广播和服务标识均采用中文、老挝文、英文三种语言；在 4 号车厢设有无障碍区，配备无障碍座椅及扶手、残疾人卫生间、SOS 呼叫按钮、盲文引导标识等设施，方便残疾人旅客出行。