苹果 Apple Watch Series 7 手表配备新款铝金属磁力快速充电器

IT之家 10 月 14 日消息，据 9to5 Mac 报道，随着 Apple Watch Series 7 在几天后登陆苹果商店，还有一些小花絮我们现在才发现。在 Apple Watch Series 7 评测禁令解除后，我们能够看一看盒子里的新电源线缆。

正如意大利 YouTuber iMatteo 所发现的，新的 Apple Watch Series 7 磁力快速充电器是用铝金属而不是塑料制成的。不仅如此，它现在还配备了一个 USB-C 接口，而不是 USB-A。

IT之家获悉，Apple Watch Series 7 的变化之一是它可以更快地充电，但为了做到这一点，苹果需要将充电板换成使用新的铝金属外缘。

苹果公司声称，由于新的电缆，Apple Watch Series 7 的充电速度能够提高 33%，它承诺在 45 分钟的充电过程中，电量达到 80%。当然，用户需要苹果的 20W USB-C 充电器，即 iPad Air、iPad Pro 或 HomePod mini 附带的充电器，以利用快速充电的优势。

除此以外，这款 Apple Watch Series 7 新手表的卖点是其更大的屏幕，尺寸为 41 毫米和 45 毫米，而旧版本的屏幕尺寸为 40 毫米和 44 毫米。这个更大的显示屏为一些新的 Watch Faces、经过调整的 UI 以及带有 QuickPath 的 QWERTY 键盘腾出了空间，因此用户可以在使用 Apple Watch Series 7 时更容易输入文字。

苹果 Apple Watch Series 7 于 9 月中旬发布，预售产品会在 10 月 15 日送到店铺。但此前仅仅开放预订几分钟，苹果就说 10 月 15 日之前很难交付。一些消费者预订部分款式时收到的信息更让人失望：11 月才能拿到货。