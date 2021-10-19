英特尔酷睿 i9-12900H 高端移动处理器曝光：14 核 20 线程顶配

IT之家 10 月 19 日消息，除了 Alder Lake-S 台式机处理器系列之外，英特尔还准备推出其 Alder Lake-P 笔记本电脑处理器，近日，英特尔酷睿 i9-12900H 高端移动处理器出现在了《奇点灰烬》测试中。

英特尔 Alder Lake-P 系列将取代 Tiger Lake-H45、Tiger Lake-H35 和 Tiger Lake-UP3 系列处理器，而 i9-12900H 是其中一款高端芯片，《奇点灰烬》基准测试显示，i9-12900H 拥有 20 线程，按照官方宣布的最高配，也就是 6 大核 + 8 小核的 14 核。

IT之家了解到，与 i9-12900H 搭配测试的是一块 RTX 3080 移动显卡，内存为 16GB，可能就是 2022 年大多数高端笔记本将采用的配置。目前尚不清楚该处理器的其他详细参数，预计搭载最高 96EU 锐炬 Xe 架构核显，有望在 CES 2022 上发布。

此外，英特尔将在 2022 年发布自家的 ARC 独显，可能会在显卡市场与英伟达、AMD 争得一席之地。

更值得一提的是，苹果今日正式发布了 M1 Pro 和 M1 Max 两款芯片，其宣传的性能之强让不少IT之家网友都为英特尔捏一把汗。M1 Max 芯片拥有 10 核 CPU，由 8 个高性能核心、2 个高能效核心组成；拥有 32 核 GPU 核心，400GB/s 内存带宽，支持最高 64GB 统一内存。